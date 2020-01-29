Минздрав объяснил, как поступят с водителями скорой, недовольными аутсорсингом
29 января 2020 20:46
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«Практически все работники дали предварительное устное согласие на увольнение переводом в подрядную организацию. Эта категория будет уволена в порядке перевода. Работники, не изъявившие желание уволиться переводом, будут трудоустроены на другие станции и отделения скорой помощи Самарской области», говорится в ответе.
Что касается сохранения льгот для уволенных водителей, то в министерстве затруднились дать ответ, так как этот вопрос «находится в ведении будущего работодателя».
По информации, полученной от самих водителей, выступающих против аутсорсинга, более половины водителей не согласны с переводом на работу в коммерческую структуру. Сотрудникам непонятно, в какие населенные пункты области их хотят перевести на работу и как будут решаться вопросы доставки персонала к рабочим местам в таком случае?
К тому же, трудовое законодательство, в качестве гарантий работнику, увольняемому «переводом работника к другому работодателю», не предусматривает обязательств нового работодателя заключить с работником бессрочный трудовой договор с сохранением заработной платы и тех же условий труда, что по предыдущему трудовому договору.
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