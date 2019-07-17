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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Комментарий минздрава СО по случаю отравления работников ООО «Кошелевский посад»

17 июля 2019 19:09
68
С первого дня ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова.
16 июля в лечебные учреждения Сызрани с признаками пищевого отравления обратились работники компании ООО «Кошелевский посад» из посёлка Кошелевка. Все они не являются гражданами РФ.

В этот же день 46 обратившихся доставили в Самарскую областную больницу и Тольяттинскую больницу.

Все работники компании осмотрены в первый день обращения и находились под наблюдением медиков.

С первого дня ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, передает пресс-служба минздрава СО. 
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Комментарии



Здравоохранение
17 июля 2019  19:09
С первого дня ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова.
Комментарий минздрава СО по случаю отравления работников ООО «Кошелевский посад»
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