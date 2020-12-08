Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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8 декабря в регионе подтверждено 278 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 113 в г. Самара

- 38 в г. Тольятти

- 13 в г. Кинель

- 10 в Кинельском районе

- 8 в г. Отрадный

- 8 в Волжском районе

- 7 г. Новокуйбышевск

- 7 в Пестравском районе

- 6 в г. Октябрьск

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в Шигонском районе

- 5 в Хворостянском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в г. Сызрань

- 4 в Красноярском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 г. Чапаевск

- 3 в Исаклинском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Похвистнево



232 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 46 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 24491 случай коронавируса.



Скончались 463 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 82 лет и женщины 57, 71, 77, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечнососудистой системы; мужчина 80 лет и женщина 71 года, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 84 лет.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,5, по стране - 30,25.



Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 1,76



​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7750, нарастающим итогом 1264247.