Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 декабря в регионе подтверждено 278 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 113 в г. Самара
- 38 в г. Тольятти
- 13 в г. Кинель
- 10 в Кинельском районе
- 8 в г. Отрадный
- 8 в Волжском районе
- 7 г. Новокуйбышевск
- 7 в Пестравском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в Шигонском районе
- 5 в Хворостянском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в г. Сызрань
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 г. Чапаевск
- 3 в Исаклинском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Похвистнево
232 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 46 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 24491 случай коронавируса.
Скончались 463 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 82 лет и женщины 57, 71, 77, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечнососудистой системы; мужчина 80 лет и женщина 71 года, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 84 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,5, по стране - 30,25.
Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 1,76
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7750, нарастающим итогом 1264247.
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