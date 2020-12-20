Еще трое женщин и трое мужчин умерли от коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 20 декабря в регионе подтверждены 307 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 172 в г. Самара

- 19 в г. Тольятти

- 18 в г. Отрадный

- 10 в г. Сызрань

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 8 в г. Кинель

- 8 в Похвистневском районе

- 7 в Красноярском районе

- 6 в Волжском районе

- 6 в г. Октябрьск

- 6 в Кинельском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Богатовском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Хворостянском районе



248 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 59 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 28030 случаев коронавируса.



Скончались 540 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 60, 67, 72 лет, мужчина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчины 53 и 68 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,91, по стране - 34,83.

Коэффициент летальности в области - 1,93, в стране - 1,79.