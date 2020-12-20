Еще трое женщин и трое мужчин умерли от коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 20 декабря в регионе подтверждены 307 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 172 в г. Самара
- 19 в г. Тольятти
- 18 в г. Отрадный
- 10 в г. Сызрань
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 8 в г. Кинель
- 8 в Похвистневском районе
- 7 в Красноярском районе
- 6 в Волжском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 6 в Кинельском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Богатовском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Хворостянском районе
248 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 59 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 28030 случаев коронавируса.
Скончались 540 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 60, 67, 72 лет, мужчина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчины 53 и 68 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,91, по стране - 34,83.
Коэффициент летальности в области - 1,93, в стране - 1,79.
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