Еще три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 7 декабря в регионе подтверждено 274 случая новой коронавирусной инфекции:
- 134 в г. Самара
- 29 в г. Тольятти
- 15 в Красноярском районе
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в г. Сызрань
- 8 в г. Похвистнево
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 7 в Богатовском районе
- 6 в Пестравском районе
- 6 в Борском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 г. Чапаевск
- 3 в Большечерниговском районе
- 2 в Приволжском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
225 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 49 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 24213 случаев коронавируса.
Скончались 455 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 61 года, мужчина 62 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 85 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания, женщина 46 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,25, по стране - 29,86.
Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 1,75
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