Еще три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 7 декабря в регионе подтверждено 274 случая новой коронавирусной инфекции:



- 134 в г. Самара

- 29 в г. Тольятти

- 15 в Красноярском районе

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в г. Сызрань

- 8 в г. Похвистнево

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Богатовском районе

- 6 в Пестравском районе

- 6 в Борском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 г. Чапаевск

- 3 в Большечерниговском районе

- 2 в Приволжском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Нефтегорском районе



225 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 49 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 24213 случаев коронавируса.



Скончались 455 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 61 года, мужчина 62 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 85 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания, женщина 46 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,25, по стране - 29,86.



Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 1,75



