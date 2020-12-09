До конца года в рамках нацпроекта в Ставропольском районе возведут 2 новых фельдшерско-акушерских пункта 

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В ближайшее время в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Ставропольском районе появятся два новых фельдшерско-акушерских пункта. ФАП в селе Березовый Солонец уже возведен, осталось завезти мебель и установить необходимое оборудование.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение». До конца года в рамках нацпроекта в Самарской области планируют завершить возведение 32 ФАПов и 3 офисов врача общей практики.

«Таких темпов развития системы здравоохранения, причем как высокотехнологичного, так и первичного звена не было никогда. И сегодня мы эти темпы наращиваем, создаем серьезный задел на будущее, чтобы быть готовыми к любым, самым сложным вариантам развития событий», - подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров в эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия 24 – Самара».

Прежний ФАП в селе Березовый Солонец находился в приспособленном помещении. Ему на смену возвели новое просторное здание, здесь есть где разместиться и фельдшеру, и пациентам.

«Для ФАПа будет закуплена новая мебель, необходимое оборудование: ЭКГ, дефибриллятор, сумки для экстренной помощи, холодильники для хранения вакцин в процедурном кабинете, - рассказала главный врач Ставропольской больницы Лилия Малкина. – Подготовлен кабинет для приема гинеколога, к сельчанам будут приезжать на прием педиатр, терапевт, другие узкие специалисты. Кроме того, в новом ФАПе оборудуем автоматизированное рабочее место, и специальные программы позволят фельдшеру или принимающим по графику врачам связаться по компьютеру со специалистами, передать ЭКГ, проконсультироваться».

Рада за сельчан и заведующая ФАПом Гульшад Рахимова: «Я работаю в сельском ФАПе 16 лет и понимаю, какое это большое событие для жителей. В светлом, уютном здании есть все необходимое для обслуживания пожилых, детей. Здесь тепло, есть вода, холодильник для хранения вакцин, несколько кабинетов, очень удобно».

Ставропольский район губернии имеет свою особенность - он расположен вокруг Тольятти, его протяженность – 200 км. Поэтому очень важно, чтобы в селах района были современные фельдшерско-акушерские пункты, и жители могли получать необходимую помощь рядом с домом, передает пресс-служба минздрава СО.