Число случаев заражения COVID-19 в Самарской области за сутки перевалило за 300

Сбербанк: Введение рубля повлечет рост процентных ставок по кредитам

Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.