Число случаев заражения COVID-19 в Самарской области за сутки перевалило за 300

Общее количество заболевших составило 26816.
В Самарской области за сутки на 16 декабря выявлен 301 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1676, вылечились и выписаны 24625 человек.
За сутки умерли еще семеро больных. Всего в регионе 515 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели и выписаны за сутки 295 человек.
Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.
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