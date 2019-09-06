В Самаре в третий раз пройдет Межконфессиональный марафон по сдаче донорской крови

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С 12 по 14 сентября в Самаре в третий раз пройдет ставший уже традиционным межконфессиональный марафон по сдаче донорской крови. Девиз мероприятия из года в год остается неизменным – «Помощь ближнему объединяет сердца».Первыми многонациональный донорский марафон помощи ближнему откроют представители иудаизма. 12 сентября пункт сдачи крови будет развернут на базе благотворительной организации «Забота – Хэсед Эстер» (г. Самара, ул. 4-й проезд, д. 57, офис 218, 2 этаж).Регистрация желающих сдать кровь будет осуществляться с 9.00 до 11.00.13 сентября эстафета добра перейдет к региональному Духовному управлению мусульман Самарской области. На площадке возле главного входа в Соборную мечеть (г. Самара, ул. Стара-Загора, 54) будет установлен комфортабельный Мобильный комплекс заготовки крови, на базе которого будет проходить забор крови у желающих пополнить донорский банк.Регистрация желающих сдать кровь будет открыта с 10.30 до 12.30. (Примечание для мусульман: кровь также можно будет сдать после пятничной молитвы). Всех сдавших кровь ждёт вкусный плов, чай и радушная атмосфера.Финальный день донорского марафона состоится субботним утром 14 сентября в Соборе во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 260). Православная церковь не видит никаких препятствий для осуществления донорства, для дачи своей крови, которая идет на помощь больным. В каком-то смысле можно даже считать донорство самопожертвованием и наивысшим выражением христианской любви: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.» (Иоан.15:13). На парковке возле храма будет установлен Мобильный комплекс заготовки крови, где специалисты-медики готовы будут принять всех желающих горожан поделиться своей кровью в помощь нуждающимся пациентам.Регистрация желающих сдать кровь будет осуществляться с 10.00 до 13.00.Одна из основных задач каждой религиозной организации — научить людей быть неравнодушными к чужому горю. Цель марафона "Помощь ближнему объединяет сердца" - объединение людей по одному признаку: желанию делать добро! И тем более ценно осознавать, что донорство крови – это не только одна из составных частей здорового образа жизни, но еще и фактор, объединяющий весь наш многонациональный и многоконфессиональный народ.Приглашаем всех неравнодушных жителей города присоединиться к акции и сдать кровь для нуждающихся в переливании пациентов региональных больниц на любой из вышеуказанных площадок.Для справки: при себе необходимо иметь паспорт РФ с регистрацией в Самаре или Самарской области, или временную регистрацию, действующую на момент сдачи крови не менее 6-ти месяцев. Возраст потенциального донора 18+, вес ни ниже 55 кг, отсутствие хронических и инфекционных заболеваний. С полным перечнем противопоказаний к сдаче крови и рекомендациями как правильно подготовиться к донации можно ознакомиться на сайте Службы крови www.donorsamara.ru на странице «Для донора».