Вспышка вируса Эбола признана чрезвычайной ситуацией международного масштаба
18 июля 2019 09:53
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Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Associated Press
Эта классификация была присвоена лихорадке после того, как в течение недели она распространилась в Гоме (Конго) — городе с населением два миллиона человек на границе с Руандой. По данным издания, ВОЗ трижды отказывалась рекомендовать ООН сделать соответствующее заявление.
"Хотя риск регионального распространения остается высоким, за пределами региона он достаточно низок", - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Отмечается, что такая классификация служит призывом к международному сообществу для активизации финансовой и технической поддержки.
Ранее чрезвычайные ситуации объявлялись в связи со вспышкой Эболы в 2014—2016 годах в Западной Африке, появлением вируса Зика в Северной и Южной Америке, пандемией свиного гриппа и ликвидацией полиомиелита.
Лихорадка Эбола — редкое заболевание, лекарства от которого нет. Крупная эпидемия болезни произошла в 2014 году в Западной Африке, случаи заражения также фиксировались в США и Испании. Жертвами эпидемии, утихшей к декабрю 2015 года, стали не менее 11 тысяч человек, пишет Лента.
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Комментарии
Здравоохранение
18 июля 2019 09:53
Такая классификация служит призывом к международному сообществу для активизации финансовой и технической поддержки. Здравоохранение
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