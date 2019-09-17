В Самаре сотрудники Росгвардии стали донорами
17 сентября 2019 10:04
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Группа сотрудников ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области прибыла на областную клиническую станцию переливания крови.
Бойцы сдали анализы и прошли медицинский осмотр. Исследования не выявили никаких противопоказаний, и сотрудников направили непосредственно на сдачу крови. Донорский материал росгвардейцев будет переработан на компоненты, которые поступят в лечебные учреждения региона. Медперсонал поблагодарил бойцов отряда за визит, отметив, что сотрудников Росгвардии, которые следят за собой, активно занимаются спортом и являются по-настоящему здоровыми, во всех отношениях, людьми, всегда рады видеть среди доноров.
Напомним, что традиция сдавать кровь для тех, кто в ней нуждается, в отрядах особого назначения существует практически с момента их создания. Многие из бойцов ОМОН – доноры со стажем. По итогам нынешнего визита кто-то из бойцов принял решение пополнить ряды тех, кто безвозмездно готов помогать людям.
"Визит на станцию переливания крови не был спланирован заранее или приурочен к какой-либо специальной дате. Наши сотрудники сами выступили инициаторами данного мероприятия", — подчеркнул командир ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области полковник Сергей Бочаров.
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Комментарии
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