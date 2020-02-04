В России аптекам при вспышке заболеваний могут запретить повышать цены
4 февраля 2020 13:40
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Об инициативе запрета повышения цен на ряд лекарств в период распространения опасных заболеваний высказался зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов, пишет RT.
В тексте обращения депутата сказано, что из-за общественного резонанса, связанного с коронавирусом в Китае, россияне оставляют жалобы на цены в аптеках. Люди покупают медицинские маски и противовирусные препараты по завышенной стоимости. В отдельных случаях средний чек вырос в несколько раз. По мнению парламентария Бориса Чернышова, это становится выгодно крупным фармацевтическим компаниям, передает СОВА.
- Считаю необходимым запретить повышение цен на медицинские маски, противовирусные препараты и сопутствующие им товары в период вспышки заболеваемости. Контроль исполнения этого приказа должен быть максимально жёстким, - высказался депутат.
Фото pixabay.com
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