В Роспотребнадзоре рассказали о правильном выборе молока
1 июля 2019 11:00
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При выборе молока потребителям необходимо обращать внимание на целостность упаковки, срок хранения и витрины, где хранится продукт. Об этом говорится в рекомендации по выбору молока, опубликованной в понедельник, 1 июля, на сайте Роспотребнадзора.
Также стоит учесть производителя, количество продукции в упаковке, пищевую ценность и состав, советуют специалисты. «Срок и условия хранения до и после вскрытия упаковки должны быть указаны на этикетке», — отметили в ведомстве.
По данным специалистов, от покупки молока стоит отказаться, если упаковка повреждена, данные на ней размыты, окончания срока годности наступает на следующий день, а также если магазин нарушил условия хранения продукта, указанные на упаковке.
В Роспотребнадзоре категорически запретили покупать молоко у случайных продавцов и на улице.
Ранее в понедельник вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Продукция без растительных жиров с 1 июля должна визуально выделятся в магазинах, и Роскачество намерено проверить соблюдение этого правила, пишут "Известия".
pixabay.com
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