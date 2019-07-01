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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Роспотребнадзоре рассказали о правильном выборе молока

1 июля 2019 11:00
88
В Роспотребнадзоре рассказали о правильном выборе молока
От покупки молока стоит отказаться, если упаковка повреждена.

При выборе молока потребителям необходимо обращать внимание на целостность упаковки, срок хранения и витрины, где хранится продукт. Об этом говорится в рекомендации по выбору молока, опубликованной в понедельник, 1 июля, на сайте Роспотребнадзора.

Также стоит учесть производителя, количество продукции в упаковке, пищевую ценность и состав, советуют специалисты. «Срок и условия хранения до и после вскрытия упаковки должны быть указаны на этикетке», — отметили в ведомстве.

По данным специалистов, от покупки молока стоит отказаться, если упаковка повреждена, данные на ней размыты, окончания срока годности наступает на следующий день, а также если магазин нарушил условия хранения продукта, указанные на упаковке.

В Роспотребнадзоре категорически запретили покупать молоко у случайных продавцов и на улице.

Ранее в понедельник вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Продукция без растительных жиров с 1 июля должна визуально выделятся в магазинах, и Роскачество намерено проверить соблюдение этого правила, пишут "Известия".


pixabay.com
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