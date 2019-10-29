В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
29 октября 2019 10:16
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Регулярное измерение артериального давления, его медикаментозная коррекция и изменение образа жизни являются профилактикой осложнений гипертонии, включая инсульт. Об этом говорится в рекомендациях специалистов Роспотребнадзора по профилактике данного заболевания, которые опубликованы на сайте ведомства во вторник, 29 октября.
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября.
Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни. Всего 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю снизят риск его развития на 25%.
Также более половины всех инсультов связаны с последствиями несбалансированного рациона. Снижает риски питание, основанное на растительных продуктах, с умеренным количеством мяса и рыбы.
Лишний вес повышает риск развития болезни на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%.
«Вероятность инсульта повышается как следствие гипертонии, ишемической болезни сердца, и диабета II типа, которые развиваются на фоне избытка массы тела», — говорится в сообщении.
Выкуривание 20 сигарет в день увеличивает вероятность этого недуга в шесть раз.
Ранее, во вторник, британские врачи рассказали, что количество случаев инсульта в мире регулярно увеличивается из-за возросшего темпа жизни и стресса. По их данным, причинами этой болезни могут быть слабые сосуды, наследственность, накопление «вредного» холестерина, злоупотребление алкоголем.
Другим фактором, повышающим риск заболевания, доктора считают заместительную гормональную терапию, которую применяют женщины после 50 лет, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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