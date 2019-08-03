Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 3 августа, 14:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/08:
USD 64.64
0.81
EUR 71.71
1.24
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самарцам дали рекомендации по выбору арбузов и дынь

3 августа 2019 12:16
100
Самарцам дали рекомендации по выбору арбузов и дынь
Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена.

Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь.

Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы); у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. В любом случае вам поможет чувство меры, - лучше всего выбирать арбузы среднего размера. Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, т.к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Арбуз - ценный продукт, содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом - ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Арбуз - исключительное мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Наслаждаясь любимым продуктом, знайте меру, особенно когда угощаете им маленьких детей.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
3 августа 2019  12:16
Самарцам дали рекомендации по выбору арбузов и дынь
Самарцам дали рекомендации по выбору арбузов и дынь
Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. Здравоохранение
100
2 августа 2019  17:34
На очереди оборудование, направленное в том числе на переоснащение Самарского клинического онкологического диспансера и онкологической службы города Тольятти.
В онкологический диспансер поступила первая партия оборудования по нацпроекту «Здравоохранение»
На очереди оборудование, направленное в том числе на переоснащение Самарского клинического онкологического диспансера и онкологической службы города... Здравоохранение
315
2 августа 2019  11:11
В Самарской области возник дефицит донорской крови
В Самарской области возник дефицит донорской крови
Сотрудники кинули клич в социальных сетях. Здравоохранение
222
1 августа 2019  18:53
Новые технологии помогут уйти из зоны риска инфаркта и инсульта.
В отделении сосудистой хирургии больницы им. В.Д. Середавина делают уникальные операции
Новые технологии помогут уйти из зоны риска инфаркта и инсульта.  Здравоохранение
309
1 августа 2019  17:54
Во время реабилитации человек видит себя от первого лица в вертикальном положении. Он самостоятельно "ходит" по открытому пространству, слышит и ощущает свои шаги.
В больнице Пирогова пациенты проходят реабилитацию с помощью виртуальной реальности
Во время реабилитации человек видит себя от первого лица в вертикальном положении. Он самостоятельно "ходит" по открытому пространству, слышит и ощущает... Здравоохранение
318
31 июля 2019  16:31
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем улучшении качества жизни ребят, живущих в ДДИ, а также подготовили рекомендации по этому вопросу.
Директор ЦЛП "Особое детство" и самарские чиновники посетили пансионаты для детей-инвалидов в Самаре и области
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем улучшении качества жизни ребят, живущих в ДДИ, а также подготовили рекомендации по этому вопросу.  Здравоохранение
436
30 июля 2019  14:04
Онкодозор посетит Ставропольскую ЦРБ Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах.
Онкодозор посетит Ставропольскую ЦРБ
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
345
30 июля 2019  12:58
Самарцы волнуются о своем здоровье в путешествиях
Самарцы волнуются о своем здоровье в путешествиях
О своих перелётах чаще других заботятся путешественники из Кировска и Владивостока. Здравоохранение
417
29 июля 2019  16:24
Первыми посетителями выездного процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры».
Почти 90 человек узнали свой ВИЧ-статус за два часа работы мобильной лаборатории СПИД-центра на форуме «IВолга»
Первыми посетителями выездного процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры».  Здравоохранение
665
29 июля 2019  14:11
Руководитель ведомства рассказал участникам о том, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона.
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал на молодежном форуме «iВолга 2.0»
Руководитель ведомства рассказал участникам о том, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона.   Здравоохранение
404
Весь список
Современная медицина
29 июля 2019  12:12
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
 Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
57
6 июля 2019  18:55
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
 Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
140
13 июня 2019  14:53
Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
 Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему.  Современная медицина
311
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14131
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14146
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14286
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
324
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
579
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
407
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
538
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
481
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
377
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
459
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
786
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
803
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
712
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
921
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
922
Весь список

Мероприятия
Приключенческо-познавательный тур для любителей красивых видов и незабываемых впечатлений
Уникальная фотовыставка «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полёта» переезжает в Тольятти
В Самаре состоится благотворительный забег «Достигая цели!»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные