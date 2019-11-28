Роскачество не нашло в России опасного яблочного пюре
28 ноября 2019 10:51
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Пюре 12 марок произведено в России, пяти — в Белоруссии, двух — в Испании, по одной — в Латвии, Польше, Сербии, Чехии и Шотландии, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». На момент закупки цена варьировалась от 10,32 рубля до 104,79 рубля за 100 г.
Продукция всех торговых марок успешно прошла испытания по органолептическим показателям. Вкус и запах пюре натуральные, свойственные яблокам, без посторонних привкуса и запаха. Цвет пюре однородный по всей массе, свойственный цвету яблок, которые прошли тепловую обработку. Консистенция яблочного пюре от густой до текучей.
По итогам изучения маркировки эксперты заключили, что в 23 торговых марках указанная на упаковке информация соответствует фактической. Только у одного производителя (Semper) содержание углеводов оказалось выше заявленного в маркировке.
Ни в одном образце не было примесей растительного происхождения (веточки, травинки и т.д.) и других посторонних предметов. Кроме того, пюре не содержало консервантов, синтетических красителей, сахарозаменителей и подсластителей.
В пюре 14 торговых марок не было обнаружено пестицидов. В оставшихся содержались следовые количества препаратов, которые в России не нормируются и не контролируются. Таким образом, наличие этих веществ в составе нельзя считать нарушением.
В большинстве марок пюре крахмала не было, пишут "Известия".
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