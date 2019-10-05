Путин оценил возможность появления в РФ медицинской госкорпорации
5 октября 2019 13:27
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Президент России Владимир Путин порассуждал о работе системы здравоохранения, оценил возможность появления медицинской госкорпорации и в качестве примера привёл "Росатом".
— Я не фигурально выражаюсь, а предметно. Сергей Владиленович (Кириенко. — Прим. Лайфа) когда-то создал корпорацию — корпорацию "Росатом". Вот она функционирует достаточно эффективно, весьма эффективно. В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, а само здравоохранение, как система оказания важных для человека услуг, работает именно как корпорация — со всеми зданиями, сооружениями, показателями, — сказал Путин на заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Также глава РФ обратился к словам вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальный блок в правительстве, про необходимость ухода из системы обязательного страхования, пишет Лайф.
— Совсем необязательно, система страхования может работать и обеспечивать бесплатность здравоохранения, — заявил Путин.
Фото pixabay.com
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