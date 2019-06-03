Под Самарой установлен карантин по бешенству
3 июня 2019 11:56
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В селе Сырейка Кинельского района Самарской области установлен карантин по бешенству сроком до 31 июля.
Там обнаружили животное, зараженное опаснейшим вирусом, приводящим к летальному исходу в ста процентах случаев.
Во время карантина на территориях нельзя продавать животных, вывозить их за пределы населенного пункта, проводить выставки собак и кошек, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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