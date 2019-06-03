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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Под Самарой установлен карантин по бешенству

3 июня 2019 11:56
102
Под Самарой установлен карантин по бешенству
Он будет действовать до 31 июля.

В селе Сырейка Кинельского района Самарской области установлен карантин по бешенству сроком до 31 июля.
Там обнаружили животное, зараженное опаснейшим вирусом, приводящим к летальному исходу в ста процентах случаев.

Во время карантина на территориях нельзя продавать животных, вывозить их за пределы населенного пункта, проводить выставки собак и кошек, пишет Самру.ру.


Фото pixabay.com
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