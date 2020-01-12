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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Спорт снижает риск развития болезни Альцгеймера

12 января 2020 10:26
135
Роспотребнадзор дал советы по снижению рисков развития болезни.

Ведомство считает, что в этом помогут физические упражнения, пишет РИА «Новости». В частности, регулярные физические упражнения могут способствовать снижению риска развития вышеназванного недуга на 50%. А также занятия спортом могут замедлить его проявления.

Эксперты считают, что изменение образа жизни может предотвратить один из трех случаев заболевания. Дело в том, что упражнения стимулируют мозг поддерживать старые нейронные связи и создавать новые.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют людям в возрасте 65 лет и старше не менее 150 минут в неделю заниматься физическими упражнениями средней интенсивности. Либо заменить их минимум на 75 минут спорта высокой интенсивности в неделю. Длительность одного занятия должна составлять не менее 10 минут. Пожилым людям с проблемами суставов посоветовали выполнять упражнения на равновесие не менее трех дней в неделю. Силовым упражнениям на основные группы мышц следует уделять от двух дней в неделю.
 
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