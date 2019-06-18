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Специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера посетят Отрадный

18 июня 2019 13:40
42
Специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера посетят Отрадный
В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера.

19 июня состоится выезд многопрофильной бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера в Отрадненскую ЦГБ (г. Отрадный, ул. Ленина,61).

Целью визита является общая проверка качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных, проверка качества проведения ступенчатой терапии боли онкологических пациентов с хроническим болевым синдромом.
В 13.00 состоится встреча главного врача областного онкодиспансера Андрея Орлова с жителями г. Отрадный, на которой будет возможность задать все интересующие вопросы об организации онкологической помощи в Самарской области.
В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера.
В 10.30 пройдет лекция на тему: "Профилактика и ранняя диагностика опухолей кожи" (администрация г. Отрадный, ул. Отрадная, 15).
В 12.00 для сотрудников больницы будет прочитана лекция на тему: "Профилактика и ранняя диагностика опухолей наружных локализаций» ( ул. Ленина, 61).


Фото pixabay.com
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Комментарии



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