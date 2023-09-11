Волжская вода по двум водоводам диаметром 600 мм уже пришла в пос. Управленческий

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Глава г.о. Самара Елена Лапушкина, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Мордвинов и глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов посетили технологический комплекс с двумя водоводами на Волжском шоссе. Елена Владимировна отметила важность проекта, который был запланирован ещё в 2013 году и реализован благодаря инвестиционной программе «РКС-Самара»: «Это большой и очень нужный проект. Мы сегодня убедились, что вода уже здесь, она поступает на сооружения. Теперь должен пройти технологический процесс переключения и надеюсь, что уже в ноябре жители Управленческого получат в дома хорошую, мягкую волжскую воду». Также Глава Самары подчеркнула, что улучшение водоснабжения будет способствовать развитию Красноглинского района, здесь планируется построить жильё и социальные объекты для 12500 жителей.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков отметил: «Исторически так сложилось, что п.Управленческий снабжается водой из подземных скважин. Эта вода с повышенной минерализацией и жёсткостью, конечно, доставляет определённые неудобства жителям, которые активно просили подвести им мягкую волжскую воду. Нам удалось: построены новые водоводы, новые станции. Вода уже здесь. Это очень волнительно и для нас, и для жителей. Это результат эффективного взаимодействия и областного правительства во главе с губернатором, и городской администрации, и главы района, и ресурсной компании».

Основные строительные работы на объекте завершены, на площадках проводится благоустройство. Специалистам предстоит выполнить важные мероприятия: подключить все агрегаты, проверить их работоспособность, провести опрессовку труб и гидравлические испытания. Если будут выявлены проблемы, то их надо будет оперативно устранить.

Совсем скоро давняя мечта жителей пос.Управленческий сбудется, в их дома придёт мягкая волжская вода.