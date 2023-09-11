Волжская вода по двум водоводам диаметром 600 мм уже пришла в пос. Управленческий

Я нашел ошибку
Главные новости:
В мероприятии приняли участие более 500 спортсменов из 22 стран мира. Спортсмены состязались в девяти видах спорта. Всего был разыгран 91 комплект наград.
Спортсмены Самарской области стали участниками международных игр «Навстречу Евразиаде»
Председатель НСЗП Шапкин заявил, что живой квас нужно продавать по паспорту.
Эксперт предупредил об алкоголе в живом квасе
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +13, +15°С.
12 сентября в Самарской области местами умеренный дождь, до +18°С
Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры центра обработки данных группы компаний Key Point для размещения оборудования DNS.
beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве
Фестиваль-конкурс призван раскрыть культурно-творческий потенциал старшего поколения и волонтеров «серебряного» возраста.
Объявлен прием заявок на Iтворческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области
Любопытно, что эту сказку Ершов написал, когда ему было всего 17 лет.
В самарский театре кукол состоялась премьера спектакля «Иван-царевич и Серый волк»
Анастасия стала третьей теннисисткой из Самарской области, победившей на юниорском турнире Большого шлема.
Самарская теннисистка Анастасия Гурьева - победительница юниорского «US Open» в парном разряде
11 сентября — Всероссийский день трезвости.
Главный нарколог региона: «Токсическое действие алкоголя начинается с первого глотка»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.92
-0.28
EUR 104.89
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Волжская вода по двум водоводам диаметром 600 мм уже пришла в пос. Управленческий

11 сентября 2023 13:52
204
Волжская вода по двум водоводам диаметром 600 мм уже пришла в пос.Управленческий

Глава г.о. Самара Елена Лапушкина, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Мордвинов и глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов посетили технологический комплекс с двумя водоводами на Волжском шоссе. Елена Владимировна отметила важность проекта, который был запланирован  ещё в  2013 году и реализован благодаря инвестиционной программе «РКС-Самара»: «Это большой и очень нужный проект. Мы сегодня убедились, что вода уже здесь, она поступает на сооружения. Теперь должен пройти технологический процесс переключения и надеюсь, что уже в ноябре жители Управленческого получат в дома хорошую, мягкую волжскую воду». Также Глава Самары подчеркнула, что улучшение водоснабжения будет способствовать развитию Красноглинского района, здесь планируется построить жильё и социальные объекты для 12500 жителей. 

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков отметил: «Исторически так сложилось, что п.Управленческий снабжается водой из подземных скважин. Эта вода с повышенной минерализацией и жёсткостью, конечно, доставляет определённые неудобства жителям, которые активно просили подвести им мягкую волжскую воду. Нам удалось: построены новые водоводы, новые станции. Вода уже здесь. Это очень волнительно и для нас, и для жителей. Это результат эффективного взаимодействия и областного правительства во главе с губернатором, и городской администрации, и главы района, и ресурсной компании».

Основные строительные работы на объекте завершены, на площадках проводится благоустройство. Специалистам предстоит выполнить важные мероприятия: подключить все агрегаты, проверить их работоспособность, провести опрессовку труб и гидравлические испытания. Если будут выявлены проблемы, то их надо будет оперативно устранить.

Совсем скоро давняя мечта жителей пос.Управленческий сбудется, в их дома придёт мягкая волжская вода.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
08 сентября 2023, 14:10
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. ЖКХ
1050
Железобетонные трубы диаметром 2000 мм меняют на современные пластиковые сети отечественного производства.
06 сентября 2023, 15:17
Специалисты «РКС-Самара» меняют участок Безымянского коллектора
Железобетонные трубы диаметром 2000 мм меняют на современные пластиковые сети отечественного производства. ЖКХ
814
Три дня ушло на чистку засора канализации в новом элитном районе на берегу Волги
05 сентября 2023, 13:33
Три дня ушло на чистку засора канализации в новом элитном районе на берегу Волги
На месте работали несколько бригад и спецтехника: размывали и очищали колодцы, убирали из линии мусор, демонтировали насосы, чистили их вручную. ЖКХ
474

В центре внимания
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
11 сентября 2023  12:12
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
207
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
11 сентября 2023  11:36
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
218
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора побеждает Дмитрий Азаро
11 сентября 2023  10:05
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора Самарской области побеждает Дмитрий Азаров
674
В Самаре празднуют День города: ФОТО
10 сентября 2023  17:53
В Самаре празднуют День города: ФОТО
658
В Самаре отпраздновали День дружбы народов.
10 сентября 2023  17:01
Губернатор Дмитрий Азаров отметил вклад самарцев в сохранении дружбы между народами
514
Весь список