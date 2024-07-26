«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

30 июля планируется замена задвижки д-300мм и ремонтные работы в колодце на ул. 22 Партсъезда. Для этого с 09:00 до 21:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Свободы, 2а, 2в, 2г; ул. 22 Партсъезда 20, 20а; на пониженном давлении: ул. Свободы, 1а.

1 августа будет произведён ремонт запорной арматуры д-100мм, трубопровода д-100мм и обратных клапанов д-100мм на ул. Товарной. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 12:00 по адресам: ул. Товарная, 17а, 17б, 17в.

Также, 1 августа, на ул. Солнечной заменят задвижки д-800мм и д-200мм. В связи с работами холодная вода будет отсутствовать с 09:00 01.08.2024 до 09:00 02.08.2024 по адресам: ул. Солнечная, 59, 63; ул. Демократическая, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; пр. Кирова, 435; 9 Малая просека от ул. Солнечная до ул. Красильникова.

2 августа будет произведена замена пожарного гидранта на ул. Санфировой. В связи с этим с 10:00 до 14:00 будет ограничена подача ХВС по адресам: пр. Карла Маркса, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231а; ул. Санфировой, 84, 90, 92, 94, 96, 93а.

Бойлер: пр. Карла Маркса, 223 и 231а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.