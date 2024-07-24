В «РКС-Самара» придумали способ определения виновников частых засоров канализации.

229

За первое полугодие 2024 года бригады цеха эксплуатации канализации устранили более 7 тысяч засоров на сетях водоотведения - на 500 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство этих проблем возникает по вине жителей и юридических лиц, не соблюдающих правила пользования канализацией. Для того, чтобы людям напомнить, или, что удивительно, в первый раз рассказать об этих правилах, сотрудники «РКС-Самара» устраивают показательные акции, проводят беседы, распространяют наглядные материалы.

Лучшее пособие – ловушки, которые устанавливаются на выпуске из домовых сетей на время акций. Рассматривая их содержимое, можно получить представление о жизни дома: подгузники, недоеденные макароны, тёплые панталоны, окурки, новогодняя мишура, презервативы, арбузные корки. Такие ловушки устанавливались от случая к случаю. Теперь в ресурсной организации разработали специальное решётки, удерживающие посторонние предметы, которые можно установить на постоянной основе. Если спускать в унитаз и раковины мусор, то труба быстро перестанет пропускать стоки. При этом будет легко установить причину засора. А дальше знающие люди, например, старшие по подъезду, могут установить и самих виновников.

«РКС-Самара» начинают массовый выпуск таких решёток. Их будут устанавливать для начала на тех домах, куда чаще всего вызываются бригады канализационной помощи, чтобы жители могли удостовериться в причине засоров и сделать выводы. Специалисты могут установить такие решётки и по заявке управляющих компаний для определения конкретного дома или подъезда, где живёт наибольшее число нарушителей правил совместного проживания.

В канализацию нельзя смывать:

- средства гигиены, влажные салфетки (даже с надписью «растворимые»)

- продукты и остатки пищи

- очистки, шелуху, скорлупу

- стройматериалы (в том числе растворы смесей)

- гранулы для кошачьих лотков

- бумагу

- жир, различные масла

- лекарства

Унитаз и раковина - не мусорная корзина! Пользуйтесь канализацией правильно.