"РКС-Самара" привезли пробный вариант пирамиды к неплательщикам с долгом в 700 000 рублей

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Что объединяет кафе, центр детского развития, фитнес-клуб и управляющую организацию? Долг за водоснабжение и водоотведение! Именно к этим недобросовестным абонентам, общий долг которых превышает 700 000 рублей, приехали специалисты сбытового подразделений «РКС-Самара» с профилактической беседой и демо-версией пирамиды должника. Небольшую (пока) конструкцию с изображением пирамиды и ярким указанием, что бизнес здесь ведут с долгами, установили около офисов.

Почти все должники поняли, что дело принимает серьёзный оборот - большую пирамиду не захотел никто, ведь бизнес при такой огласке может пострадать. Большинство полностью или частично оплатили счета. Исключение - злостный неплательщик, ООО «Фитнес Самара» на ул. Лесная, 33. Долг организации только перед «РКС-Самара» превышает 400 000 рублей. Не за горами отключение услуг и судебные тяжбы, в том числе с клиентами клуба.