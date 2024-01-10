В январе абоненты "РКС-Самара" не получат бумажные квитанции за воду

97

В «РКС-Самара» начался период передачи показаний индивидуальных приборов учёта. Отправить данные своих счётчиков можно несколькими способами:

- через личный кабинет или без регистрации на сайте www.samcomsys.ru с 7 по 23 число

- через мобильное приложение «РКС-Самара» с 7 по 23 число

- через мобильное приложение АО Почта Банк с 7 по 20 число

- через голосового робота по тел. 207-25-40

- через чат-бот Елена СКС в мессенджере Телеграм: https://t.me/rks_samara_bot

В январе абоненты не получат фактические бумажные квитанции за декабрь. Эти документы были сформированы на основе ноябрьских показаний и разосланы ещё в прошлом году в форме авансовой рекомендации. Следующая квитанция будет уже за январь 2024 года - и она поступит в начале февраля. При желании абоненты могут получить электронную версию квитанции за декабрь через электронные сервисы: запросить документ в Личном кабинете или у чат-бота Елена СКС.

По-прежнему на связи Виртуальная приёмная на сайте samcomsys.ru - там можно задать вопрос по начислениям, отправить документы, переоформить лицевой счёт.

«РКС-Самара» желают всем жителям здоровья, чистой воды, благополучия и благодарят всех за своевременную оплату услуг.