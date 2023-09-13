В Самарской области продолжается акция «Офис в кармане»

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До конца сентября клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут стать участниками акции «Офис в кармане». По итогам розыгрыша будут определены трое победителей, которые получат приз от энергетиков – смартфоны.

Напомним, что акции «Офис в кармане» проходит в Самарской области с 1 мая 2023 года. Главным ее условием является переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Первый этап проходил с 1 мая по 30 июня: трое победителей уже получили свои суперпризы – смартфоны. Второй этап стартовал 1 июля и продлится по 30 сентября 2023 года. По его итогам также будут определены трое счастливчиков.

«Переход на электронный платежный документ привлекает все больше внимания со стороны жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Данная услуга позволяет максимально защитить персональные данные граждан и ускорить процесс получения информации о начислениях за тепло. На сегодняшний день более 64 тысяч клиентов компании отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов», - отметила руководитель клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.