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В Самаре энергетики проведут следующий этап подготовки теплосетей к зиме

11 июля 2025 09:04
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В связи с этим с 16 по 29 июля будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций .

В Самаре сотрудники «Т Плюс» выполнят плановый ремонт тепловых сетей Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим с 16 по 29 июля будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: 
ул. Авроры - ул. Больничная - ул. Аэродромная - ул. Дзержинского - ул. Мяги - ул. Гагарина - ул. М. Тореза - ул. Н. Панова - К. Маркса - ул. Луначарского - пр. Ленина - ул. Мичурина – ул. Дачная - ул. Челюскинцев - ул. Мечникова - ул. Урицкого – ул. Агибалова - ул. Ново-Садовая - ул. Лейтенанта Шмидта - ул. Рабочая - ул. Часовая – ул. Волгина – ул. Партизанская - ул. Ерошевского - ул. Красноармейская -  пр. Масленникова – ул. Братьев Коростелевых – ул. Арцыбушевская, ул. Вилоновская – ул. Владимирская – ул. Венцека – ул. Г. Митерева – ул. Коммуниcтическая. 

В ходе ремонта энергетики проверят тепловые сети на прочность повышенным давлением холодной воды. Это поможет определить участи трубопроводов со скрытыми дефектами и оперативно их устранить, чтобы в зимнее время сократить риск отключений отопления. Гидравлические испытания проходят ежегодно в летний период и являются самым эффективным способом диагностики технического состояния теплосети.

Энергетики «Т Плюс» призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:
- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
- ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
- разъяснить детям опасность игр вблизи энергообъектов.

После устранения выявленных повреждений теплотехники вместе с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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