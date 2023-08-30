В «РКС-Самара» провели конкурс профмастерства «Лучший стропальщик»

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Погрузочно-разгрузочные работы выполняются во всех подразделениях «РКС-Самара»: на предприятии постоянно ведутся строительные и ремонтные работы, нужно поднимать, опускать и перемещать различные грузы с соблюдением всех норм безопасности. Среди специалистов, выполняющих такие стропальные работы, провели конкурс профессионального мастерства.

За звание лучшего стропальщика боролись 10 сотрудников из разных цехов. Сначала сдали теорию с вопросами из трёх блоков: профподготовка, охрана труда и оказание первой помощи. Затем приступили к практике из двух этапов: на первом нужно было из предложенного оборудования выбрать исправное, с помощью которого предстояло выполнить основное задание. На втором этапе нужно было с помощью крана-манипулятора погрузить и выгрузить железобетонную плиту.

За всеми действиями следила комиссия блока качества: представители службы охраны труда, производственно-технического управления, отдела кадров, технологов. С практикой все участники справились одинаково хорошо, за исключением мелких замечаний по инвентарю и спецодежде. Победителей определили с учётом баллов за теоретическую часть, которую некоторым сотрудникам нужно подтянуть.

Итоги конкурса:

1 место - Ковырзин Александр Анатольевич, НФС-2

2 место - Мухарьямов Альберт Рафикович, РМЦ

3 место - Михайлик Юрий Станиславович, НФС-1

Спецприз «Самый безопасный работник» вручён Шубину Дмитрию Николаевичу, ГОКС.

Фото: «РКС-Самара»