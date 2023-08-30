Я нашел ошибку
Главные новости:
Он направил в уполномоченные органы запрос для выяснения информации о фактах незаконного использования земельного участка.
Александр Живайкин заинтересовался историей с самозахватом территории в Кинельском районе
Обращение к участникам церемонии открытия памятника направил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В Самаре в парке Мира появилась новая скульптурная композиция в честь медиков
При этом абсолютное большинство опрошенных - 82% - признались, что для них важны четверки и пятерки, которые получают на уроках их дети.
Больше половины россиян уверены: школьные оценки и успех в жизни не связаны
10 фитнес-клубов Самары проведут бесплатные тренировки, мастер-классы и расскажут о своей работе всем заинтересованным! 
2 сентября на набережной состоится "Самарский фестиваль фитнеса"
Предупредить мир о реальной угрозе фашизма, снова заявившего о себе, – одна из главных целей Международного антифашистского форума-2023.
12–13 сентября в Москве пройдет Международный антифашистский форум-2023
И желают ребятам в новом учебном году хороших оценок и безопасных дорог!
Самарские полицейские проводят профилактические мероприятия с детьми перед 1 сентября
За звание лучшего стропальщика боролись 10 сотрудников из разных цехов.
В «РКС-Самара» провели конкурс профмастерства «Лучший стропальщик»
Каждую первую субботу месяца действует БЕСПЛАТНЫЙ вход в Исторический парк для особых категорий граждан.
2 сентября можно посетить Самарский Исторический парк бесплатно
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.71
0.24
EUR 103.48
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские полицейские проводят профилактические мероприятия с детьми перед 1 сентября
В преддверии нового учебного года в 45 школах Самары был проведен ремонт 
Лидия Рогожинская приняла участие в презентации гандбольного клуба «Лада»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В «РКС-Самара» провели конкурс профмастерства «Лучший стропальщик»

30 августа 2023 15:20
100
За звание лучшего стропальщика боролись 10 сотрудников из разных цехов.

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются во всех подразделениях «РКС-Самара»: на предприятии постоянно ведутся строительные и ремонтные работы, нужно поднимать, опускать и перемещать различные грузы с соблюдением всех норм безопасности. Среди специалистов, выполняющих такие стропальные работы, провели конкурс профессионального мастерства.

За звание лучшего стропальщика боролись 10 сотрудников из разных цехов. Сначала сдали теорию с вопросами из трёх блоков: профподготовка, охрана труда и оказание первой помощи. Затем приступили к практике из двух этапов: на первом нужно было из предложенного оборудования выбрать исправное, с помощью которого предстояло выполнить основное задание. На втором этапе нужно было с помощью крана-манипулятора погрузить и выгрузить железобетонную плиту.

За всеми действиями следила комиссия блока качества: представители службы охраны труда, производственно-технического управления, отдела кадров, технологов. С практикой все участники справились одинаково хорошо, за исключением мелких замечаний по инвентарю и спецодежде. Победителей определили с учётом баллов за теоретическую часть, которую некоторым сотрудникам нужно подтянуть.

Итоги конкурса:

1 место - Ковырзин Александр Анатольевич, НФС-2

2 место - Мухарьямов Альберт Рафикович, РМЦ

3 место - Михайлик Юрий Станиславович, НФС-1

Спецприз «Самый безопасный работник» вручён Шубину Дмитрию Николаевичу, ГОКС.

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Проверили готовность.
25 августа 2023, 14:17
«РКС-Самара» провели командно-штабные учения по ГО и ЧС
Проверили готовность. ЖКХ
583
Специалисты "РКС-Самара" обновляют крупный коллектор в Куйбышевском районе
23 августа 2023, 11:15
Специалисты "РКС-Самара" обновляют крупный коллектор в Куйбышевском районе
На ресурсном предприятии приняли решение заменить повреждённые участки трубы. ЖКХ
628
Специалисты «РКС-Самара» развивают сотрудничество ресурсной компании с различными учреждениями города
22 августа 2023, 10:35
Специалисты «РКС-Самара» развивают сотрудничество ресурсной компании с различными учреждениями города
Беспрепятственный подход к гидрантам легче обеспечить на месте.  ЖКХ
494

  • Услуги по доставке
В центре внимания
Обращение к участникам церемонии открытия памятника направил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
30 августа 2023  17:14
В Самаре в парке Мира появилась новая скульптурная композиция в честь медиков
94
Предложенные губернатором поправки в бюджет Самарской области единогласно поддержали депутаты регионального парламента.
30 августа 2023  14:29
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал на что добавят средств в областном бюджете
198
На форум «Сообщество» в Самару приехали общественники из 71 региона страны.
29 августа 2023  16:03
Объединяя усилия: в Самаре обсудили общественные инициативы со всей страны
540
Казаки рассказали, что уже прошли огневую и тактическую подготовку, изучают оказание первой медицинской помощи.
27 августа 2023  14:10
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами казачьего отряда "Ермак" перед их отправлением в зону СВО
3165
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
25 августа 2023  14:05
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
654
Весь список