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В "РКС-Самара" подготовили список дел, которые помогут сделать переход в Новый год приятным

20 декабря 2023 11:43
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В "РКС-Самара" подготовили список дел, которые помогут сделать переход в Новый год приятным

В «РКС-Самара» рассказали, что нужно сделать, чтобы год был удачным и денежным.

Не давать в долг правой рукой, держать дома маленького паучка, купить красный кошелёк - забавные и сомнительные приметы для привлечения и удержания денег передаются из уст в уста. И мало кто задумывается, какие из них действительно работают.

Специалисты «РКС-Самара» подготовили несколько рекомендаций, которые могут помочь сделать переход в Новый год приятным.

- Избавьтесь от ненужных и старых вещей в доме, они захламляют пространство и не дают места новым.

- Проверьте все квитанции, нет ли неоплаченных документов, долгов. Если есть, лучше все погасить, иначе они перейдут в Новый год и будут только расти.

- Гасить долги лучше без сожаления, говорят, что расставаться с деньгами надо на позитиве, финансовая удача таких любит.

- Интересная примета: отдавать долг лучше мелкими купюрами. В «РКС-Самара»  не против, если и мелкими - главное, вовремя.

- Отремонтируйте дома всю протекающую сантехнику. В народе считается, что утекает энергетика дома, и в этом есть рациональное: ведь текущий кран увеличивает расходы на воду, а это вам ни к чему.

- Не откладывайте деньги на «чёрный день», лучше на что-то позитивное: путешествия, подарки, образование, проекты. Деньги приятнее копить на мечту).

И обязательно принимайте участие в поощрительной акции «В Новый год - без старых долгов!». Здесь можно применить сразу несколько примет: отдать долг (даже мелочью готовы принять), причём на позитиве, получить сладкий приз или скидку на оплату в январе и хорошее настроение. А эта примета проверена: все, кто участвует в акции, весь год живут без долгов и снова приходят за подарками. 

 

Теги: РКС-Самара

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