Главные новости:
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.
Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»
В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по по строительству межвузовского кампуса провел Виталий Шабалатов. 
Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
Заявку можно подать до 30 января, а сами занятия начнутся в феврале.
В Самаре открыта регистрация на обучение в Школе вожатского мастерства
16 января температура воздуха в Самаре ночью -15, -17°С, днем -10, -12°С.
16 января в регионе без осадков, до -14°С
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
143
В Куйбышевском районе «РКС-Самара» проводят перекладку водовода диаметром 600 мм. Идёт замена аварийного участка протяжённостью 850 метров, чтобы повысить надёжность питьевого водоснабжения всего района.

Работы ведутся бестраншейным способом. Делаются заводные котлованы, через которые трубы с помощью специального оборудования протаскиваются под землёй. Это позволяет избежать крупных земляных работ и, следовательно, минимизировать неудобство для жителей.

Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов и Глава администрации Куйбышевского района Самары Алексей Пугачев приехали на место, чтобы проверить ход работ.

«Обновленный участок водовода обеспечит более качественное оказание услуг водоснабжения, а значит и комфорт жителей района», - отметил Алексей Пугачев.

«Сейчас все жители с водой. Наши службы сделали необходимые переключения, чтобы водоснабжение района не останавливалось. В начале февраля работы должны завершиться. Благоустройство сначала сделаем по временной схеме, а весной окончательно всё приведём в порядок», - сказал Игорь Давыдов.

 

