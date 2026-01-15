В Куйбышевском районе «РКС-Самара» проводят перекладку водовода диаметром 600 мм. Идёт замена аварийного участка протяжённостью 850 метров, чтобы повысить надёжность питьевого водоснабжения всего района.

Работы ведутся бестраншейным способом. Делаются заводные котлованы, через которые трубы с помощью специального оборудования протаскиваются под землёй. Это позволяет избежать крупных земляных работ и, следовательно, минимизировать неудобство для жителей.

Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов и Глава администрации Куйбышевского района Самары Алексей Пугачев приехали на место, чтобы проверить ход работ.

«Обновленный участок водовода обеспечит более качественное оказание услуг водоснабжения, а значит и комфорт жителей района», - отметил Алексей Пугачев.

«Сейчас все жители с водой. Наши службы сделали необходимые переключения, чтобы водоснабжение района не останавливалось. В начале февраля работы должны завершиться. Благоустройство сначала сделаем по временной схеме, а весной окончательно всё приведём в порядок», - сказал Игорь Давыдов.