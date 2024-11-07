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Третий день "РКС-Самара" устраняют жирный засор в центре города

7 ноября 2024 13:55
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Третий день "РКС-Самара" устраняют жирный засор в центре города

Из-за грубого нарушения правил эксплуатации канализации предприятиями общепита в центре города стали непроходимыми трубы водоотведения. Специалисты «РКС-Самара» уже несколько дней прочищают канализационную линию в центре города от очень сложного засора. Труба сильно зажирена, причём, на большом участке.

Этот отрезок канализационной сети - новый. Его переложили в начале 2023 года.  Тогда сотрудники «РКС-Самара» заменили 170 метров линии диаметром 315 мм, а также дополнительно построили восемь новых колодцев. Всё это должно было обеспечить бесперебойное водоотведение на участке ул. Куйбышева от Некрасовской до пл. Революции на долгие годы. При условии, что будут соблюдаться правила пользования канализацией: не смывать в сеть твёрдый мусор, продукты, средства гигиены, жир и стройматериалы. Хотели как лучше, а получилось…

Третий день сотрудники ресурсной компании промывают линию и колодцы, сильно забитые застывшим грязным жиром. Эта субстанция крепко приклеилась к сводам трубы и с большой неохотой смывается дальше. Такое количество жира и масла могло попасть в канализацию только из заведений общепита, в большом количестве расположенных на ул. Куйбышева. Кафе и рестораны обязаны правильно утилизировать отработанный после фритюра жир, устанавливать в заведениях жироуловители. Но так делают единицы - большинство же просто сливают отработанное масло в унитаз и раковину. (В некоторых странах такому явлению даже дали название – жирберг или фа́тберг). Это грубейшее нарушение правил эксплуатации канализации, из-за этого ни жители близлежащих домов, ни гости кафе не могут нормально воспользоваться удобствами и водой.

Промывка сети на ул. Куйбышева продолжается: сменилась уже не одна бригада и каналопромывочная машина, работы будут вестись до полного очищения линии.

 

Теги: РКС-Самара

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