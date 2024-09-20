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«Т Плюс» представила женский образ в энергетике на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

20 сентября 2024 17:10
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Спикеры рассказали об увеличивающейся роли женщин в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в России.

Заместитель генерального директора «Т Плюс» ‒ управляющий директор «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Чернявская и директор по управлению персоналом и организационному развитию «Т Плюс» Ольга Литвинова приняли участие в четвёртом Евразийском женском форуме, который прошёл в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября 2024 года. Представители «Т Плюс» выступили в двух тематических сессиях: «Роль женщин в развитии топливно-энергетического комплекса» и «Женщины в производственных отраслях: ответы на долгосрочные вызовы в современных реалиях». Спикеры рассказали об увеличивающейся роли женщин в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в России.

Сегодня в «Т Плюс» работает более 17,5 тысяч женщин, это 40% всего коллектива группы. Среди них есть сотрудницы, которые успешно осваивают такие производственные специальности, как крановщик, машинист, электромонтёр, диспетчер, слесарь, сварщик.

«В нашей компании немало примеров, когда женщины в карьерном росте достигают больших высот, становятся руководителями филиалов. Этому активно способствуют программы обучения и повышения квалификации для сотрудников. В компании много возможностей для карьерного роста через открытые конкурсы вакансий, систему «социального лифта». И эти возможности одинаково доступны как мужчинам, так и женщинам», ‒ отметила заместитель генерального директора «Т Плюс» ‒ управляющий директор «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Чернявская.

Директор по управлению персоналом и организационному развитию Ольга Литвинова в своём выступлении подчеркнула: «Группа «Т Плюс» ведёт активную работу по привлечению молодых специалистов с учреждениями высшего и средне-профессионального образования, в которых проводятся мероприятия по популяризации производственных профессий. Также мы выстраиваем коммуникации с сотрудницами компании через социальные медиа, провели в этом году первый женский форум, выбрали и наградили успешных женщин. В развитии женской повестки мы видим потенциал по преодолению дефицита рынка труда по мужским профессиям и относимся к найму без стереотипов. Благодаря этому можно сделать бизнес более эффективным и устойчивым, решить вопросы кадрового дефицита и развивать тему женской самореализации и карьерных возможностей».

В рамках форума «Т Плюс» получила благодарность Министерства энергетики Российской Федерации за медиапроект «НеЖенское дело», который компания реализует уже второй год. Он рассказывает о женщинах разных профессий в ТЭК.

В августе текущего года «Т Плюс» провела первый женский форум, который собрал представительниц группы из 16 регионов страны. Участницы поделились своими предложениями по развитию женского сообщества в энергетике. Среди них – популяризация профессий теплоэнергетической сферы для женщин, профессиональная переподготовка и перепрофилирование, поддержка сотрудниц на всех этапах профессиональной деятельности.

Среди спикеров форума были статс-секретарь – заместитель Минэнерго России Анастасия Бондаренко, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович, представительницы крупных компаний топливно-энергетического комплекса России и других стран. В рамках главной темы Форума – «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество» ‒ участники обсудили наиболее актуальные вопросы современной повестки для женщин-лидеров.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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