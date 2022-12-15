Специалисты «РКС-Самара» защищают насосные станции подкачки от стихийных парковок

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Насосные станции подкачки (НСП) это инженерные сооружения, которые отвечают за водоснабжение в многоквартирных домах: качают воду на высокие этажи. Вокруг зданий самих НСП всегда должно быть свободно: это требования строительных правил и санитарных норм. Однако часто эти правила нарушают сами жители, причём из благих намерений: на свободных участках около станций обустраивают парковки, детские и контейнерные площадки.

В этом году специалисты «РКС-Самара» в качестве эксперимента оснастили 12 станций подкачки стальной «щетиной»: по периметру здания установили складные конструкции с натянутым тросом, которые не позволяют жителям парковать машины в опасной близости от НСП.

Большинство станций удалось защитить, но были случаи опасного «бунтарства»: на НСП на ул. Стара-Загора около 80 дома неизвестные срезали тросы и унесли их в неизвестном направлении. На освободившееся место снова начали ставить автомобили.

Сотрудники «РКС-Самара» предупреждают: парковка в санитарной зоне объектов водоснабжения запрещена, как и установка любых конструкций: контейнерных и детских площадок, стихийных свалок. Ничего из этого не должно стоять близко к станции и тем более не примыкать к стенам. Это создаёт опасность в случае аварийной ситуации, препятствует подъезду спецтехники, мешает убирать мусор, снег и наледь, в том числе на крыше, с которой всё это может упасть прямо на машину.