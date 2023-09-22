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Специалисты "РКС-Самара" записали полезные видео-инструкции для абонентов

22 сентября 2023 12:18
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Специалисты "РКС-Самара" записали полезные видео-инструкции для абонентов

С каждым годом всё больше абонентов «РКС-Самара» выбирают электронные сервисы взаимодействия с предприятием. Это удобно и быстро: не нужно ехать в офис, тратить время в ожидании, везти документы и делать копии. Уже в этом году из 660 тысяч обращений в компанию лишь пятая часть была решена в центрах обслуживания клиентов, всё остальное сделали по телефону и через онлайн-сервисы.

Так, на сайте samcomsys.ru успешно работает «Виртуальная приёмная»: это целый комплекс разделов, где можно задать вопрос по начислениям, отправить документы по поверке, подать заявку на опломбировку и многое другое. Удобнее это делать через Личный кабинет, но если абонент ещё не зарегистрирован, он может оставить обращение в Виртуальной приёмной через электронную почту. Как воспользоваться сервисом, мы рассказали в коротком видео:

https://www.youtube.com/watch?v=cntbUXEEjv4

С начала года клиентам «РКС-Самара» помогает Елена СКС. Это чат-бот в Телеграм, где можно быстро передать показания, получить квитанции, задать вопрос по начислениям. Елена СКС постоянно на связи, отвечает быстро и всегда в хорошем настроении. Как начать с ней «общение», рассказали здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=AY_qvnwKBUc

Ресурсная компания настроена работать так, чтобы все вопросы можно было решать быстро и без визитов в офис - для комфорта самих же абонентов.

Теги: Акценты РКС-Самара

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