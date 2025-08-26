Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Новые нормы уже согласовали с Роспотребнадзором и утвердили.
Установлено время на выполнение домашнего задания для российских школьников
С ведущими медицинскими экспертами региона.
Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе
В Самарской области прошла акция «Вода России».
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 27 августа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне

26 августа 2025 17:19
210
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».

В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара». Участникам представили один из крупнейших проектов модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе – городские очистные канализационные сооружения (ГОКС).

ГОКС обеспечивают биологическую очистку сточных вод и контроль качества по 47 параметрам. Построенные в 1970-е годы, они пережили масштабную реконструкцию: в 2013-2018 годах компания вложила в модернизацию 900 млн руб. собственных средств, а с 2019 года в рамках концессионного соглашения реализуется новый этап с общим объёмом инвестиций свыше 4 млрд руб. Часть работ выполнена в рамках нацпроекта «Экология», федеральной целевой программы «Оздоровление Волги».

Сегодня самарский объект соответствует наилучшим доступным технологиям и рассматривается как пример эффективного государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ.

Участники конференции – руководители российских водоканалов – отметили серьезные позитивные изменения, которые произошли на очистных сооружениях Самары за последние несколько лет.

Особый интерес у гостей вызвала выставка, посвящённая культуре производства. Сотрудники «РКС-Самара» представили свои собственные разработки ограждений, организации рабочего пространства, устройств, предотвращающих падение в колодцы и другое важное оборудование.

Продолжилось знакомство с городом во время экскурсии по Волге. Завтра начнётся деловая часть мероприятия. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

На территории муниципалитета из-за шквалистых порывов ветра были разрушены крыши техникума, школьного спортзала, четырех многоквартирных и пяти частных домов.
25 августа 2025, 19:33
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу ликвидации последствий стихии в Хворостянском районе
На территории муниципалитета из-за шквалистых порывов ветра были разрушены крыши техникума, школьного спортзала, четырех многоквартирных и пяти частных домов. Политика
699
Вячеслав Федорищев встретился с авторами проектов, которые стали победителями региональных сессий, вошли в федеральные топы недавнего форума «Сильные идеи для нового времени».
25 августа 2025, 14:33
Вячеслав Федорищев: «Поддержим региональные проекты форума «Сильные идеи для нового времени»
Вячеслав Федорищев встретился с авторами проектов, которые стали победителями региональных сессий, вошли в федеральные топы недавнего форума «Сильные идеи... Общество
483
Владислав Николаевич Плятнер посвятил водопроводу и канализации всю свою профессиональную жизнь.
25 августа 2025, 10:20
Легенде самарского водоканала - Владиславу Плятнеру исполнилось 94 года
Владислав Николаевич Плятнер посвятил водопроводу и канализации всю свою профессиональную жизнь. ЖКХ
340

Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
214
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
263
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
222
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
459
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
720
