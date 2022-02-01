Специалисты «РКС-Самара» в 2021 году заменили 23 километра сетей водоснабжения и водоотведения

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В 2021 году специалисты «РКС-Самара» переложили 23,6 км старых коммуникаций, из них – 11 км водопроводных труб и 12,6 км канализационных. Это рекордная для Самары цифра.

Самые масштабные перекладки водопроводных линий велись в 2021 году по адресам: 6 просека (в районе дома 153), ул. Дачная, ул. Бакинская, пр. Карла Маркса (от ул. Воронежской до пр. Кирова), ул. Войкова, ул. Солнечная.

Канализационные линии были заменены в 10 квартале пос. Мехзавод, на ул. Ново-Вокзальной, 193, ул. И.Булкина, 77а, пр. Кирова, 24. Наиболее масштабные перекладки сетей водоотведения в 2021 году были в Куйбышевском районе на улицах Егорова, Молдавской, Пугачёвском тр., пер. Молодёжном. Проведённые работы значительно улучшили ситуацию с водоотведением в этом районе.

Помимо перекладок старых труб «РКС-Самара» в 2021 году вели строительство новых сетей по собственной инвестиционной программе. Всего в Самаре построено за год 15 км водопроводных и канализационных коммуникаций. Самые масштабные объекты – строительство водоводов в пос. Горелый Хутор, в районе Орлова Оврага, два водовода в пос. Управленческом, а также канализационная линия на Волжском проспекте.