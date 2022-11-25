Специалисты «РКС-Самара» продолжают тампонировать самых злостных неплательщиков.

Сейчас внимание акцентировано на Куйбышевском районе, т.к. здесь некоторые потребители не оплачивают услуги годами. До конца ноября планируется отключение канализации самых недобросовестных абонентов в домах по следующим адресам:
ул. Бакинская д.38А
ул. Бакинская д.40
ул. Калининградская д.1
пер. Ново-Молодежный, д.30
пер. Ново-Молодежный, д.34
Общий долг 16 неплательщиков достиг почти 650 тысяч рублей. Кто-то пользовался водой и канализацией без оплаты по 2, 3 и более лет. Их персональные долги доходят до 80 тысяч рублей. Ни одна ресурсная компания не будет мириться с таким отношением.
Тампонирование должников идет по всему городу. Всего за 2022 год в Самаре были отключены от услуг почти 200 должников, собрано при этом более 1,5 миллиона рублей.