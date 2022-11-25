Специалисты «РКС-Самара» продолжают тампонировать самых злостных неплательщиков.

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Сейчас внимание акцентировано на Куйбышевском районе, т.к. здесь некоторые потребители не оплачивают услуги годами. До конца ноября планируется отключение канализации самых недобросовестных абонентов в домах по следующим адресам:

ул. Бакинская д.38А

ул. Бакинская д.40

ул. Калининградская д.1

пер. Ново-Молодежный, д.30

пер. Ново-Молодежный, д.34

Общий долг 16 неплательщиков достиг почти 650 тысяч рублей. Кто-то пользовался водой и канализацией без оплаты по 2, 3 и более лет. Их персональные долги доходят до 80 тысяч рублей. Ни одна ресурсная компания не будет мириться с таким отношением.

Тампонирование должников идет по всему городу. Всего за 2022 год в Самаре были отключены от услуг почти 200 должников, собрано при этом более 1,5 миллиона рублей.