В районе Самары ввели карантин по бешенству
Жители самарских дворов пожаловались на уборку снега управляющими компаниями
В Самарской области утвердили регламент решения конфликтов в школах и колледжах
В Самаре полицейские при поддержке ОМОН провели профилактические мероприятия
Регистрация на «Лыжню России» возможна на Госуслугах
Самарскую область накроет пятидневный снегопад
Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России
В Сызранском районе вор украл триммер, наборы инструментов канистру с бензином и автомобильное масло
Сфера водоснабжения и водоотведения Самары ждёт работников

173
Сфера водоснабжения и водоотведения Самары ждёт работников

Водоснабжением и водоотведением города Самары занимаются около 2 тысяч сотрудников «РКС-Самара». Работа здесь интересная и многоплановая, специалисты и рабочие нужны по десяткам направлений. Это лаборанты химического анализа, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, штукатуры, водители, плотники, столяры, инженеры и другие.

Ресурсоснабжающее предприятие предоставляет своим сотрудникам официальное трудоустройство и стабильную зарплату, ДМС, возможность обучения и повышения квалификации, выдаёт качественную спецодежду и необходимые средства защиты. Все желающие принимают участие в насыщенной спортивной и культурной жизни, которую организует общественный совет и профсоюз «РКС-Самара».

Вакансии, требования и условия работы можно посмотреть на сайте предприятия https://samcomsys.ru/vacancy, узнать по телефону (846) 334-76-70 или по е-mail hr@samcomsys.ru.  

