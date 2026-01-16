Сфера водоснабжения и водоотведения Самары ждёт работников

Водоснабжением и водоотведением города Самары занимаются около 2 тысяч сотрудников «РКС-Самара». Работа здесь интересная и многоплановая, специалисты и рабочие нужны по десяткам направлений. Это лаборанты химического анализа, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, штукатуры, водители, плотники, столяры, инженеры и другие.

Ресурсоснабжающее предприятие предоставляет своим сотрудникам официальное трудоустройство и стабильную зарплату, ДМС, возможность обучения и повышения квалификации, выдаёт качественную спецодежду и необходимые средства защиты. Все желающие принимают участие в насыщенной спортивной и культурной жизни, которую организует общественный совет и профсоюз «РКС-Самара».