Самарцев предупреждают: нет договора - нет воды

«РКС-Самара» предупреждают: дома, где собственники при покупке недвижимости не переоформили договоры на водоснабжение и водоотведение, будут отключены от централизованных сетей.

При смене владельца недвижимости новый собственник обязан предоставить в ресурсоснабжающую организацию документы о праве собственности и заключить договор на получение коммунальных услуг. Однако более сотни владельцев частных домов до сих пор этого не сделали, несмотря на направленные уведомления. Чаще всего причиной является нежелание оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения. Но по действующему законодательству даже при отсутствии договора потреблённый ресурс должен быть оплачен!

В сентябре «РКС-Самара» направили уведомления о необходимости заключения договоров. Предупреждения о прекращении подачи воды и водоотведения будут направлены в середине октября. А уже в конце этого месяца начнутся отключения. Дома, владельцы которых не выйдут на связь и не оформят документы, лишатся ресурса.

Восстановление подключения возможно только после полного оформления правоустанавливающих документов, погашения задолженности и, при необходимости, решения суда.

Не откладывайте оформление договора. Это ваш доступ к воде и комфорту.