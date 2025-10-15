Я нашел ошибку
в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки "Бах и вершины романтизма" пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
Самарцев предупреждают: нет договора - нет воды

15 октября 2025 11:57
Самарцев предупреждают: нет договора - нет воды

«РКС-Самара» предупреждают: дома, где собственники при покупке недвижимости не переоформили договоры на водоснабжение и водоотведение, будут отключены от централизованных сетей.

При смене владельца недвижимости новый собственник обязан предоставить в ресурсоснабжающую организацию документы о праве собственности и заключить договор на получение коммунальных услуг. Однако более сотни владельцев частных домов до сих пор этого не сделали, несмотря на направленные уведомления. Чаще всего причиной является нежелание оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения. Но по действующему законодательству даже при отсутствии договора потреблённый ресурс должен быть оплачен!

В сентябре «РКС-Самара» направили уведомления о необходимости заключения договоров. Предупреждения о прекращении подачи воды и водоотведения будут направлены в середине октября. А уже в конце этого месяца начнутся отключения. Дома, владельцы которых не выйдут на связь и не оформят документы, лишатся ресурса.

Восстановление подключения возможно только после полного оформления правоустанавливающих документов, погашения задолженности и, при необходимости, решения суда.

Не откладывайте оформление договора. Это ваш доступ к воде и комфорту.

