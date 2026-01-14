14 января – историческая дата самарского водопровода

139 лет назад, 1 января (по новому стилю – 14 января) 1887 года, были подписаны все документы по вводу в эксплуатацию самарского водопровода. Торжественные мероприятия состоялись через несколько дней – в конце января. Сохранилось даже меню праздничного обеда городских властей «В честь соорудителей водопровода».

Официальным днём рождения сетей водоснабжения города Самары считается 14 октября 1886 года – дата начала первых испытаний. А спустя три месяца, в январе 1887 года, когда водопровод был не только построен, но и официально оформлен, состоялся приём в эксплуатацию, торжества и освящение.

Сегодня питьевая вода в домах — привычная коммунальная услуга, о которой задумываются только в момент сбоя. В ХIХ веке, в момент начала работы водопровода в Самаре, это было долгожданное благо, настоящий праздник для всего города, серьёзное достижение городских властей.

В октябре 2026 года сотрудники «РКС-Самара» и все горожане, которым небезразлична история города, будут праздновать 140-летие самарского водопровода. Сейчас водопровод снабжает питьевой водой более миллиона самарцев, промышленные предприятия и социальные объекты. Его проектная мощность достигает 1 млн куб. м/сутки, протяжённость – более 1700 км! Обслуживают водопроводно-канализационное хозяйство нашего города почти 2000 сотрудников «РКС-Самара».