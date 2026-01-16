В Сызранском районе столкнулись две Lada Vesta

15 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 6 человек.

ДТП произошло в 13:00 в поселке Варламово, Сызранского района. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: 26-летний водитель, управляя транспортным средством Lada Vesta, двигаясь по ул. Жуковского, в направлении ул. Кооперативная. В пути следования, возле дома № 22А, по ул. Кооперативная, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу и совершил столкновение с транспортным средством Lada Vesta, под управлением 23-летнего мужчины, который осуществлял движение по главной дороге, со стороны автодороги М5 «Урал» в направлении г. Сызрань. 23-летний водитель самостоятельно обратился в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.