Главные новости:
В районе Самары ввели карантин по бешенству
В районе Самары ввели карантин по бешенству
Жители самарских дворов пожаловались на уборку снега управляющими компаниями
Жители самарских дворов пожаловались на уборку снега управляющими компаниями
В Самарской области утвердили регламент решения конфликтов в школах и колледжах
В Самарской области утвердили регламент решения конфликтов в школах и колледжах
В Самаре полицейские при поддержке ОМОН провели профилактические мероприятия
В Самаре полицейские при поддержке ОМОН провели профилактические мероприятия
Регистрация на «Лыжню России» возможна на Госуслугах
Регистрация на «Лыжню России» возможна на Госуслугах
Самарскую область накроет пятидневный снегопад
Самарскую область накроет пятидневный снегопад
Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России
Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России
В Сызранском районе вор украл триммер, наборы инструментов канистру с бензином и автомобильное масло
В Сызранском районе вор украл триммер, наборы инструментов канистру с бензином и автомобильное масло
Участники Движения Первых из Самарской области стали организаторами новогодних акций

Участники Движения Первых в новогодние праздники показали, как детская и молодёжная инициативы могут объединить всю страну. Первые присоединились ко Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), реализовав уникальные форматы поздравлений. В нашем регионе в акциях приняли участие более 12 000 человек, которые провели более 600 мероприятий. Первые показали, что настоящее новогоднее чудо не случается само собой, а создаётся руками тех, кто готов делиться своим теплом с окружающими.

«Активности Движения Первых в рамках акции "Новый год в каждый дом" охватили более 1,3 миллиона участников. Мы объединили ребят из более чем 23,5 тысяч школ, колледжей, вузов, учреждений культуры и молодёжной политики, чтобы принести новогоднее настроение тем, кто доблестно защищает нашу Родину, их родным и близким. Юные Деды Морозы и Снегурочки поздравили с Новым годом сотрудников МЧС, полиции, коммунальных служб, медиков и пожарных, трудившихся в период праздников, оказали помощь и поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, школ-интернатов, домов ребёнка. Участники Движения Первых стали настоящими проводниками добра и для взрослых, и для сверстников», – отметил Председатель Правления Движения Первых, Герой России, участник президентской кадровой программы «Время Героев» Артур Орлов.

Самым массовым форматом стала акция «Российский детский Дед Мороз». Первые по всей России благодарили профессионалов – тех, кто в праздничные дни находился на посту или работал без отрыва от производства. Более 787 тысяч участников организовали 50,5 тысяч выездов к врачам, спасателям, полицейским и работникам коммунальных служб. Более 220 тысяч детей в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек сменили привычные роли и подарили в новогодние праздники подарки взрослым. Юным волшебникам удалось поздравить 280 314 сотрудников.

«Самый ценный подарок — это эмоции. Когда ты видишь, как у людей в обычный рабочий день загораются глаза от неожиданного праздника, появляются улыбки — это непередаваемое ощущение. Счастье — в том, чтобы дарить радость другим, и наша акция именно об этом», - сказал участник акции – Дед Мороз Никита Курушин.

В Самарской области в акции «Российский детский Дед Мороз» приняли участие более 7 тысяч человек. Активисты регионального отделения поздравили с праздником сотрудников Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, музея Модерна и сотрудников Самарского областного художественного музея. Благодаря активистам Движения Первых поздравления получили более 1450 сотрудников различных организаций.

Также в рамках акции «Российский детский Дед Мороз» был создан специальный формат «Первые ёлки». Ребята поздравляли малышей в детских садах и домах малютки. Так, более 1000 детей зарядились новогодним настроением и получили поздравления.

«Такая добрая инициатива создала по-настоящему праздничное настроение для всего нашего коллектива. Честно говоря, давно нас не поздравляли Дедушка Мороз со Снегурочкой, поэтому ребятам удалось поднять нам настроение», - поделилась Екатерина Горновитова, заведующая выставочно-организационным отделом Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина.

Самыми творческими оказались активисты г.о. Тольятти. Горожан поздравляли Снегурочка и два Деда Мороза – один играл на саксофоне, а второй пел новогодние песни. Они поздравили сотрудников Управления МВД России по г.о. Тольятти, Дворец Бракосочетания, Отдел Госавтоинспекции УМВД России г.о. Тольятти, Тольяттинский театр кукол и другие.

Особую праздничную атмосферу удалось создать участникам акции «Новогодние окна». Причудливые узоры в окнах жилых домов, школ, университетов и даже крупных предприятий превратились в настоящие художественные полотна, создавая праздничное настроение целым городам. В Самарской области в рамках акции было украшено 164 образовательных организаций. Акция объединила более 3000 участников.

Первые с декабря 2025 года и в январе 2026-го по всей России провели всероссийскую акцию «Новогодняя сказка». Ребята не просто показывали спектакли зрителям, а оказывали эмоциональную поддержку тем, кто в этом особенно нуждается. В нашем регионе ребята из Образцового школьного театра «Юные гении» показали спектакль «Случай в библиотеке» по мотивам сказок Александра Пушкина. Представление прошло в образовательном центре «Южный город» Волжского района. Посмотреть постановку приехали пожилые люди из домов престарелых, школьники, ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и дети с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков Самарской области.

Участники Движения Первых всегда оказывают поддержку тем, кто в этом особенно нуждается. Акция «Волшебные варежки» объединила усилия активистов, которым удалось собрать теплые вещи для детей из малообеспеченных семей и интернатов. По всей России участниками стали 47 909 человек. Тем, кто не может позаботиться о себе сам – бездомным животным, Первые оказали особое внимание. Участники акции «Хвостатый новый год» помогали животным в приютах.

Праздники завершились, но заложенный Первыми импульс добра продолжит действовать в течение всего 2026 года.

Фото – Министерство молодежной политики Самарской области

