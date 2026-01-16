Участники Движения Первых из Самарской области стали организаторами новогодних акций

Участники Движения Первых в новогодние праздники показали, как детская и молодёжная инициативы могут объединить всю страну. Первые присоединились ко Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), реализовав уникальные форматы поздравлений. В нашем регионе в акциях приняли участие более 12 000 человек, которые провели более 600 мероприятий. Первые показали, что настоящее новогоднее чудо не случается само собой, а создаётся руками тех, кто готов делиться своим теплом с окружающими.

«Активности Движения Первых в рамках акции "Новый год в каждый дом" охватили более 1,3 миллиона участников. Мы объединили ребят из более чем 23,5 тысяч школ, колледжей, вузов, учреждений культуры и молодёжной политики, чтобы принести новогоднее настроение тем, кто доблестно защищает нашу Родину, их родным и близким. Юные Деды Морозы и Снегурочки поздравили с Новым годом сотрудников МЧС, полиции, коммунальных служб, медиков и пожарных, трудившихся в период праздников, оказали помощь и поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, школ-интернатов, домов ребёнка. Участники Движения Первых стали настоящими проводниками добра и для взрослых, и для сверстников», – отметил Председатель Правления Движения Первых, Герой России, участник президентской кадровой программы «Время Героев» Артур Орлов.

Самым массовым форматом стала акция «Российский детский Дед Мороз». Первые по всей России благодарили профессионалов – тех, кто в праздничные дни находился на посту или работал без отрыва от производства. Более 787 тысяч участников организовали 50,5 тысяч выездов к врачам, спасателям, полицейским и работникам коммунальных служб. Более 220 тысяч детей в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек сменили привычные роли и подарили в новогодние праздники подарки взрослым. Юным волшебникам удалось поздравить 280 314 сотрудников.

«Самый ценный подарок — это эмоции. Когда ты видишь, как у людей в обычный рабочий день загораются глаза от неожиданного праздника, появляются улыбки — это непередаваемое ощущение. Счастье — в том, чтобы дарить радость другим, и наша акция именно об этом», - сказал участник акции – Дед Мороз Никита Курушин.

В Самарской области в акции «Российский детский Дед Мороз» приняли участие более 7 тысяч человек. Активисты регионального отделения поздравили с праздником сотрудников Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, музея Модерна и сотрудников Самарского областного художественного музея. Благодаря активистам Движения Первых поздравления получили более 1450 сотрудников различных организаций.

Также в рамках акции «Российский детский Дед Мороз» был создан специальный формат «Первые ёлки». Ребята поздравляли малышей в детских садах и домах малютки. Так, более 1000 детей зарядились новогодним настроением и получили поздравления.

«Такая добрая инициатива создала по-настоящему праздничное настроение для всего нашего коллектива. Честно говоря, давно нас не поздравляли Дедушка Мороз со Снегурочкой, поэтому ребятам удалось поднять нам настроение», - поделилась Екатерина Горновитова, заведующая выставочно-организационным отделом Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина.

Самыми творческими оказались активисты г.о. Тольятти. Горожан поздравляли Снегурочка и два Деда Мороза – один играл на саксофоне, а второй пел новогодние песни. Они поздравили сотрудников Управления МВД России по г.о. Тольятти, Дворец Бракосочетания, Отдел Госавтоинспекции УМВД России г.о. Тольятти, Тольяттинский театр кукол и другие.

Особую праздничную атмосферу удалось создать участникам акции «Новогодние окна». Причудливые узоры в окнах жилых домов, школ, университетов и даже крупных предприятий превратились в настоящие художественные полотна, создавая праздничное настроение целым городам. В Самарской области в рамках акции было украшено 164 образовательных организаций. Акция объединила более 3000 участников.

Первые с декабря 2025 года и в январе 2026-го по всей России провели всероссийскую акцию «Новогодняя сказка». Ребята не просто показывали спектакли зрителям, а оказывали эмоциональную поддержку тем, кто в этом особенно нуждается. В нашем регионе ребята из Образцового школьного театра «Юные гении» показали спектакль «Случай в библиотеке» по мотивам сказок Александра Пушкина. Представление прошло в образовательном центре «Южный город» Волжского района. Посмотреть постановку приехали пожилые люди из домов престарелых, школьники, ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и дети с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков Самарской области.

Участники Движения Первых всегда оказывают поддержку тем, кто в этом особенно нуждается. Акция «Волшебные варежки» объединила усилия активистов, которым удалось собрать теплые вещи для детей из малообеспеченных семей и интернатов. По всей России участниками стали 47 909 человек. Тем, кто не может позаботиться о себе сам – бездомным животным, Первые оказали особое внимание. Участники акции «Хвостатый новый год» помогали животным в приютах.

Праздники завершились, но заложенный Первыми импульс добра продолжит действовать в течение всего 2026 года.

Фото – Министерство молодежной политики Самарской области