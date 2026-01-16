В Самаре готовы инвестировать до 25% дохода в онлайн- образование

Крупнейшая в России платформа для онлайн-школ GetCourse поделилась результатами исследования интереса к онлайн-обучению и выяснила, что жители регионов готовы инвестировать значительную часть дохода в собственное развитие. За пределами столиц наблюдается заметный спрос на онлайн-образование. В опросе участвовало более 1200 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет со всей России.

В целом по стране, респонденты со средним заработком в 125 тыс рублей готовы вкладывать в онлайн-образование до 30 тыс. рублей, что составляет 24% ежемесячного дохода. В регионах этот показатель, в среднем, достигает 22% от заработка, в Москве — 30,5%, а в Санкт-Петербурге — практически 26%. Это отражает высокий уровень спроса на рынке онлайн-обучения и его растущую ценность для жителей страны.

Город Какой процент от ежемесячного дохода жители готовы тратить на обучение 1 Москва 30,5% 2 Новосибирск 27,5% 3 Казань 26,3% 4 Санкт-Петербург 26,0% 5 Самара 25,4%

Рейтинг городов РФ по ценности онлайн-образования для жителей

Более 32% респондентов из регионов готовы потратить на покупку онлайн-курса более 15 тысяч рублей. Ответы распределились следующим образом: 12% готовы вкладывать в обучение 15-20 тыс. рублей, 11,8% — 20-50 тыс. рублей и ещё 8,8% — более 50 тыс. рублей. При этом доля региональных жителей, готовых заплатить на курс не более 5 тыс. рублей, крайне мала (2,7%). Москвичи и петербуржцы готовы вкладывать в своей развитие заметно больше: 39% жителей столиц не против потратить на покупку онлайн-курса 20-50 тыс. рублей, а еще 32,9% готовы заплатить свыше 50 тыс. рублей.

«Россияне рассматривают онлайн-образование как долгосрочную инвестицию в личный и профессиональный рост. Несмотря на традиционное лидерство Москвы и Санкт-Петербурга, жители региональных городов тоже демонстрируют готовность вкладываться в онлайн-образование и тратить, в среднем, около 28 тыс. рублей на обучение. Выбор качественного очного обучения за пределами столиц всегда ограничен, а онлайн-формат открывает жителям регионов возможность пройти программы и получить обратную связь экспертов самого высокого уровня. Поэтому мы наблюдаем в регионах растущий интерес к более дорогим и комплексным образовательным продуктам — большая часть аудитории готова платить за курс от 15 до 50 тысяч рублей и более.

Для респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга ключевыми направлениями обучения остаются иностранные языки (38%), IT (35%) и дизайн (27,5%). Это показывает стремление жителей повышать свои профессиональные навыки.

В регионах распределение приоритетов отличается незначительно: популярными являются те же сферы, что и в столицах. Однако регионы, оказывается, быстрее реагируют на тренды: интерес к курсам по нейросетям и искусственному интеллекту значительно выше, чем в столицах, и достигает 11%. В регионах это направление входит в топ-3 по интересу, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге – нет.

Можно выделить специфические локальные тренды. Например, в Самаре наблюдается повышенный интерес к обучению по нейросетям (7,6%) маркетингу (6,5%). В Татарстане лидируют обучения по IT (22,5%) и иностранным языкам (15%). Это неудивительно: регион давно отличается высокими темпами роста IT-отрасли. в Новосибирске в топе курсы по изучению прикладных профессий (8%), жители этого региона чаще выбирают практико-ориентированные направления.

Представителям рынка стоит пересмотреть свои продуктовые и маркетинговые стратегий с этой стороны: убедиться, что предложения достигают аудитории в регионах и, главное, соответствуют ее ожиданиям», — комментирует статистику директор по внешним коммуникациям GetCourse Дарья Наумова.