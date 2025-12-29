Я нашел ошибку
Главные новости:
Более половины опрошенных жителей России допускают смену работы в первой половине 2026 года
Росгвардия информирует: в новом году изменения ожидают самарских владельцев гражданского оружия
В Сызрани транспортные полицейские совместно с членом Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте поздравили детей с наступающим праздником
Первый в России радиолокационный кубсат доставлен на орбиту
Самарские двигатели вывели на орбиту спутники «Аист-2Т»
В Самарской области в дни новогодних праздников пройдут спортивные и физкультурные мероприятия
«Салатные» проблемы: почему в новогодние праздники может случиться засор канализации
Маршрутами добра: в Самаре прошёл новогодний праздник для детей героев
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Салатные» проблемы: почему в новогодние праздники может случиться засор канализации

135
В первых числах января традиционно возрастает число засоров на сетях канализации, и каждый год специалисты «РКС-Самара» напоминают: НЕ СПУСКАЙТЕ САЛАТЫ В УНИТАЗ! Продукты не растворяются, они образуют твёрдый ком, который забивает трубы. Такие же сложные засоры создают елочная мишура, разбитые игрушки, серпантин, хлопушки И ДРУГИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ АТРИБУТЫ. В раковину, ванну и унитаз можно смывать только воду и продукты жизнедеятельности. И ничего больше!

Городская система канализации предназначена только для приёма сточных вод. Никакой бытовой мусор нельзя смывать в унитаз и раковину. Еда, влажные салфетки, влажная туалетная бумага, ватные палочки и другие отходы должны выбрасываться в мусорное ведро, а не в канализацию!

Напоминаем! Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпичные изделия.

- Бумагу.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

 

Канализация – это ВОДОотведение. Мусору здесь не место!

Теги: РКС-Самара

Новости по теме
Самарцам разъясняют: прибор учёта воды – реальный способ экономии
26 декабря 2025, 17:31
Самарцам разъясняют: прибор учёта воды – реальный способ экономии
Практика показывает, что приборы учёта позволяют существенно сократить платежи. По данным «РКС-Самара», почти 40% горожан до сих пор оплачивают... ЖКХ
594
Почти 9 000 самарцев не могут сейчас выехать заграницу из-за долгов за воду перед "РКС-Самара"
25 декабря 2025, 12:12
Почти 9 000 самарцев не могут сейчас выехать заграницу из-за долгов за воду перед "РКС-Самара"
При наличии задолженности свыше 10 000 рублей судебные приставы вправе ограничить выезд заграницу и заблокировать банковские счета и карты; ЖКХ
551
До 26 декабря все абоненты «РКС-Самара» могут получить на выбор сладкий подарок или скидку
24 декабря 2025, 11:57
До 26 декабря все абоненты «РКС-Самара» могут получить на выбор сладкий подарок или скидку
Акция – традиционный способ поблагодарить всех надежных абонентов, которые заканчивают календарный год без долгов. ЖКХ
526

В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
608
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
639
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
2219
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
834
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
690
