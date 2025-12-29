«Салатные» проблемы: почему в новогодние праздники может случиться засор канализации

В первых числах января традиционно возрастает число засоров на сетях канализации, и каждый год специалисты «РКС-Самара» напоминают: НЕ СПУСКАЙТЕ САЛАТЫ В УНИТАЗ! Продукты не растворяются, они образуют твёрдый ком, который забивает трубы. Такие же сложные засоры создают елочная мишура, разбитые игрушки, серпантин, хлопушки И ДРУГИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ АТРИБУТЫ. В раковину, ванну и унитаз можно смывать только воду и продукты жизнедеятельности. И ничего больше!

Городская система канализации предназначена только для приёма сточных вод. Никакой бытовой мусор нельзя смывать в унитаз и раковину . Еда, влажные салфетки, влажная туалетная бумага, ватные палочки и другие отходы должны выбрасываться в мусорное ведро, а не в канализацию!

Напоминаем! Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпичные изделия.

- Бумагу.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

Канализация – это ВОДОотведение. Мусору здесь не место!