Минобороны: в России досрочно завершился осенний призыв

В России досрочно завершилась осенняя кампания призыва на срочную службу. Об этом сообщило Минобороны в своем тг-канале.

В министерстве отметили, что в состав Вооружённых сил и других родов войск было зачислено 135 тысяч человек. Большинство из новобранцев направлены в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учётной специальности. При этом в ведомстве заверили, что призывники не будут направляться на территорию новых регионов страны.

Кампания осеннего призыва стартовала 1 октября, и согласно указу президента Владимира Путина, планировалось призвать 135 тысяч граждан до конца декабря. Этих показателей удалось достичь немного раньше.

Кроме того, в ноябре глава государства подписал новый указ о проведении призыва на круглогодичной основе. С 1 января 2026 года медицинские осмотры, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить непрерывно в течение всего календарного года, пишет МК.