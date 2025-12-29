Я нашел ошибку
Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
В ИК-15 прошел новогодний КВН
спрос на автоуслуги в Самаре за год вырос на 14%
Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру «Скажи по-русски» в 2025
В Самарской области выполнена программа модернизации почтовых отделений на 2025 год
Врач призвал не голодать 31 декабря перед новогодним застольем
Минобороны: в России досрочно завершился осенний призыв

148
Минобороны: в России досрочно завершился осенний призыв

В России досрочно завершилась осенняя кампания призыва на срочную службу. Об этом сообщило Минобороны в своем тг-канале.

В министерстве отметили, что в состав Вооружённых сил и других родов войск было зачислено 135 тысяч человек. Большинство из новобранцев направлены в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учётной специальности. При этом в ведомстве заверили, что призывники не будут направляться на территорию новых регионов страны.

Кампания осеннего призыва стартовала 1 октября, и согласно указу президента Владимира Путина, планировалось призвать 135 тысяч граждан до конца декабря. Этих показателей удалось достичь немного раньше.

Кроме того, в ноябре глава государства подписал новый указ о проведении призыва на круглогодичной основе. С 1 января 2026 года медицинские осмотры, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить непрерывно в течение всего календарного года, пишет МК. 

