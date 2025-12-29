Я нашел ошибку
Более половины опрошенных жителей России допускают смену работы в первой половине 2026 года
Росгвардия информирует: в новом году изменения ожидают самарских владельцев гражданского оружия
В Сызрани транспортные полицейские совместно с членом Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте поздравили детей с наступающим праздником
Первый в России радиолокационный кубсат доставлен на орбиту
Самарские двигатели вывели на орбиту спутники «Аист-2Т»
В Самарской области в дни новогодних праздников пройдут спортивные и физкультурные мероприятия
«Салатные» проблемы: почему в новогодние праздники может случиться засор канализации
Маршрутами добра: в Самаре прошёл новогодний праздник для детей героев
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Первый в России радиолокационный кубсат доставлен на орбиту

Первый в России радиолокационный кубсат доставлен на орбиту

Спутник "АИСТ-СТ" "увидит" земную поверхность сквозь любые облака и тучи.

Первый в России радиолокационный спутник формата CubeSat ("кубсат") "АИСТ-СТ" успешно запущен в космос 28 декабря 2025 года в 16.18 по московскому времени в рамках пусковой кампании ракеты-носителя "Союз-2.1б" со стартовой площадки космодрома Восточный. Малый космический аппарат выведен на заданную орбиту и принят на управление. С ним осуществляется устойчивая командно-телеметрическая связь.

Малый космический аппарат радиолокационного мониторинга, способный с помощью радиоволн сантиметрового диапазона "видеть" сквозь самые плотные облака и тучи, создан учеными и инженерами Самарского университета им. Королёва совместно со специалистами Специального Технологического Центра (ООО "СТЦ") из Санкт-Петербурга. "АИСТ-СТ" оснащен радаром с синтезированной апертурой и является первым отечественным радиолокационным спутником в формате CubeSat, так как ранее радарами в России оснащались лишь более крупные космические аппараты. Благодаря радиолокационной аппаратуре "АИСТ-СТ" может вести мониторинг земной поверхности в любое время суток и в любую погоду, независимо от освещенности и метеоусловий на Земле.

С его помощью, например, можно будет определять из космоса толщину льда при ледовой разведке и прокладке маршрутов ледоколов в Арктике и Антарктике и помогать решать другие важные для страны задачи. Работы по проектированию и созданию космического аппарата велись в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и федерального проекта "Передовые инженерные школы". Ученые и инженеры университета приняли участие в разработке космической платформы спутника и создали комплект научной аппаратуры, СТЦ разрабатывал целевую радиолокационную аппаратуру и двигательную установку. В 2024 году данный проект стал победителем конкурса программы "Дежурный по планете" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям в рамках образовательного проекта Space-Pi, что позволило привлечь к нему школьную аудиторию. "АИСТ-СТ" спроектирован в формате CubeSat размерностью 16U (16 юнитов, то есть 16 соединенных друг с другом "кубиков", каждый размерами 10х10х10 см).

Радиолокационная аппаратура работает в Х-диапазоне радиочастот. Ожидается, что срок активного существования спутника составит не менее одного года. Информация с космического аппарата будет приниматься наземным комплексом управления малыми космическими аппаратами, развернутым на территории университета. Данные с МКА также будут использоваться при работе с командами школьников в рамках программы "Дежурный по планете" Фонда содействия инновациям. Фото: космический центр "Восточный", Олеся Орина

