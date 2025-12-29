Двоим жителям города Жигулевск предъявлено обвинение за поджог объекта связи

В Самарской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения террористического акта и легализации денежных средств, полученных за его исполнение, то есть по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации соответственно. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Самарской области.

Предварительным следствием установлено, что в сентябре 2024 года, двое ранее не судимых мужчин 1991 и 1989 годов рождения, действуя по указанию неустановленного лица, с целью дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации, умышленно совершили поджог объекта связи – базовой станции, принадлежащей одному из публичных акционерных обществ, расположенной в населенном пункте г. Жигулевск, вблизи жилых домов.

Кроме того, установлено, что один из фигурантов за совершение указанного террористического акта получил от неустановленных лиц имущество в виде криптовалюты и в целях сокрытия своей преступной деятельности, совершил финансовые операции по ее обмену на денежные средства в сумме 9050 рублей, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

По ходатайству органов следствия судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи 205 УК РФ предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.