Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
В ИК-15 прошел новогодний КВН
спрос на автоуслуги в Самаре за год вырос на 14%
Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру «Скажи по-русски» в 2025
В Самарской области выполнена программа модернизации почтовых отделений на 2025 год
Врач призвал не голодать 31 декабря перед новогодним застольем
Двоим жителям города Жигулевск предъявлено обвинение за поджог объекта связи

183
Двоим жителям города Жигулевск предъявлено обвинение за поджог объекта связи

В Самарской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения террористического акта и легализации денежных средств, полученных за его исполнение, то есть по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации соответственно. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Самарской области.

Предварительным следствием установлено, что в сентябре 2024 года, двое ранее не судимых мужчин 1991 и 1989 годов рождения, действуя по указанию неустановленного лица, с целью дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации, умышленно совершили поджог объекта связи – базовой станции, принадлежащей одному из публичных акционерных обществ, расположенной в населенном пункте г. Жигулевск, вблизи жилых домов.

Кроме того, установлено, что один из фигурантов за совершение указанного террористического акта получил от неустановленных лиц имущество в виде криптовалюты и в целях сокрытия своей преступной деятельности, совершил финансовые операции по ее обмену на денежные средства в сумме 9050 рублей, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

По ходатайству органов следствия судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи 205 УК РФ предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

