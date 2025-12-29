Росгвардия информирует: в новом году изменения ожидают самарских владельцев гражданского оружия

С первого января две тысячи двадцать шестого года изменения ожидают владельцев гражданского оружия, живущих в Самаре и Волжском районе. Ранее вопросами, связанными оформлением лицензий и разрешений на длинноствольное оружие с нарезным стволом для этой категории граждан занимался Центр лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии. Теперь это станет прерогативой городского отдела ведомства, расположенного на проспекте Карла-Маркса 39. Дактилоскопирование частных охранников, напротив, с первого января будет производиться в Центре лицензионно-разрешительной работы на улице Больничной 33.

Кроме того, перед длинными новогодними каникулами сотрудники Росгвардии напоминают владельцам оружия, что необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасного обращения с ним. Посторонние ни в коем случае не должны получить доступ к оружию и боеприпасам, а в случае утери необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Также следует помнить, что на территории Российской Федерации запрещается ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, ношение огнестрельного стрелкового оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За совершение вышеуказанных правонарушений Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации установлена ответственность, предусматривающая наказание в том числе в виде административного ареста с конфискацией оружия.