Россиян предупредили о риске штрафов за сильно пахнущий холодец

Приготовление холодца с сильным запахом в многоквартирном доме может привести к административному штрафу для жильца. Об этом 29 декабря рассказала юрист Екатерина Нечаева.

«Прямого штрафа за запах еды не существует, но это может подпадать под статью 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», за которую предусмотрен штраф для граждан от 500 до 1,5 тыс. рублей», — сказала она в разговоре с изданием «Абзац».

По словам юриста, если запах из квартиры регулярно мешает соседям, они могут пожаловаться в Роспотребнадзор или участковому. Надзорные органы проведут проверку и замер воздуха, и если будут выявлены превышения предельно допустимых концентраций, нарушителю может быть выписан штраф.

Нечаева также отметила, что важна системность нарушения: при единичном случае органы могут ограничиться предупреждением. Для привлечения к ответственности необходимо подтверждение постоянного характера нарушения санитарных норм, пишут "Известия".