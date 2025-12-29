Показательными выступлениями фигуристов открылась главная новогодняя площадка в Самаре

27 декабря на площади Куйбышева начал свою работу главный новогодний комплекс с Усадьбой Самарского Деда Мороза, ансамблем из семи искусственных елей и четырьмя катками общей площадью около 6 тысяч квадратных метров. На самой большой ледовой площадке свои показательные выступления представили самарские фигуристы.

На льду свое мастерство показали команды по синхронному фигурному катанию «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивных школ олимпийского резерва № 1 и № 10.

Показательные выступления фигуристов от Федерации фигурного катания Самарской области пройдут и в дни зимних каникул – 4 и 8 января с 19:00 до 20:00.

Напомним, программа основных новогодних и рождественских мероприятий в декабре и январе в Самаре доступна по ссылке: https://samadm.ru/city_life/programma-novogodnikh-meropriyatiy/.