В мессенджере МАХ зарегистрировались 80 млн пользователей

В российском мессенджере MAX зарегистрировались 80 млн человек. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба мессенджера.

«Рекордный суточный охват был зафиксирован в декабре и составил 51 млн пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 10 млрд сообщений и совершили 2,2 млрд звонков», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что блогеры, компании и государственные организации создали в MAX более 140 тыс. публичных каналов с суммарной аудиторией 45 млн подписчиков, пишут "Известия".